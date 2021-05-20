TSMC разработала 1-нанометровую технологию производства процессоров

TSMC — крупнейший мировой производитель процессоров. Совместно с американскими и тайваньскими учёными специалисты компании обнаружили новые свойства полуметалла висмута как контактного электрода для двумерных элементов. Обнаружилось, что при использовании висмута процесс сопротивления и увеличения тока значительно сокращается. В итоге повышаются энергоэффективность и производительность новых чипов.

Ранее в этом году производители электроники и автопромышленность столкнулись с серьёзным дефицитом чипов для своих устройств. В США закрывались автомобильные заводы, а Sony неоднократно заявляла об отсрочке в поставках новых приставок PS5.

В настоящее время проблемы с дефицитом чипов всё ещё не решены, кроме того, дефицит усугубляется из-за майнинговой лихорадки, которую вызвал рост курса биткоина до 60 тысяч долларов.