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Житель Урала вместе с собакой познал дзен на балконе, пока горела его квартира

Мужчина, оказавшийся в западне, восхитил очевидцев спокойствием. В пожаре, который потушили за 20 минут, никто не пострадал.

20 мая, 14:20

Скриншот видео © Соцсети

Житель Свердловской области вместе с собакой познал дзен на балконе, пока горела его квартира. Видео © Соцсети

В городе Краснотурьинске Свердловской области хозяин объятой огнём квартиры вместе со своей собакой спрятался на балконе и там познавал дзен, пока дожидался приезда спасателей. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. Видео появилось в социальных сетях.

Накануне около 20:00 мск горожане заметили необычную и одновременно завораживающую картину: на пятом этаже жилого дома на бульваре Мира полыхала квартира, на балконе которой стоял хозяин, спокойно и задумчиво смотрящий куда-то вдаль. Рядом с ним находился его пёс. Путь мужчины к двери был отрезан огнём, отмечает паблик "Типичный Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте".

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Как сообщает Ural Mash, 17 человек, включая четырёх детей, эвакуировались из дома самостоятельно. Вместе с тем невозмутимого мужчину и его питомца спасатели вывели на улицу по лестнице. Возгорание ликвидировали полностью за 20 минут, в результате пожара никто не пострадал.

А ранее Лайф писал, что в подмосковной Электростали две пьяные женщины выпрыгнули с девятого этажа, спасаясь от пожара, и выжили. Они пытались укрыться на балконе, но вскоре огонь добрался и туда. С травмами средней степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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