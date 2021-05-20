Житель Урала вместе с собакой познал дзен на балконе, пока горела его квартира

Житель Свердловской области вместе с собакой познал дзен на балконе, пока горела его квартира. Видео © Соцсети

В городе Краснотурьинске Свердловской области хозяин объятой огнём квартиры вместе со своей собакой спрятался на балконе и там познавал дзен, пока дожидался приезда спасателей. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. Видео появилось в социальных сетях.

Накануне около 20:00 мск горожане заметили необычную и одновременно завораживающую картину: на пятом этаже жилого дома на бульваре Мира полыхала квартира, на балконе которой стоял хозяин, спокойно и задумчиво смотрящий куда-то вдаль. Рядом с ним находился его пёс. Путь мужчины к двери был отрезан огнём, отмечает паблик "Типичный Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщает Ural Mash, 17 человек, включая четырёх детей, эвакуировались из дома самостоятельно. Вместе с тем невозмутимого мужчину и его питомца спасатели вывели на улицу по лестнице. Возгорание ликвидировали полностью за 20 минут, в результате пожара никто не пострадал.