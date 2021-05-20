Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки в русской косоворотке и вызвал шквал насмешек

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём вышиванки, опубликовав фото в русской косоворотке. Снимками он поделился в соцсетях, а пользователи тут же осудили главу Незалежной за оплошность. Ошибка политика стала поводом для многочисленных шуток.

Вишита сорочка – наша гордість, наш символ і скарб. Вона – наша сила й ідентичність. Вона – одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки! 🇺🇦 pic.twitter.com/8apKN5Bxzb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2021

"Наша гордость, наш символ и сокровище. Она — наша сила и идентичность. Она — одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днём вышиванки!" — написал Зеленский.

Некоторые комментаторы уточнили у президента, какой российский магазин выдал ему одежду для фотосессии, а кто-то задумался, что подобные "ошибки" не делаются случайно — таким образом власти хотят отвлечь внимание граждан от более насущных проблем.

Идиот. Теперь официально @v_b_14_

Спасибо, Володя. Да здравствует Русь-матушка @tamozhnyadbr

Владимир, ты умственно отсталый, ложись в больницу, ради Христа, там тебе помогут @pedosy

Кокошник ещё надо @kkosichka1

А некоторые пользователи решили пошутить, что фотография в русской косоворотке была условием для встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Кто-то даже предположил, что украинский лидер надел и лапти, просто они в кадр не попали.