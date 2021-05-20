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Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки в русской косоворотке и вызвал шквал насмешек

Некоторые пользователи пошутили, что фотография в этом атрибуте одежды стала условием для встречи украинского лидера с Владимиром Путиным.

20 мая, 14:10
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём вышиванки, опубликовав фото в русской косоворотке. Снимками он поделился в соцсетях, а пользователи тут же осудили главу Незалежной за оплошность. Ошибка политика стала поводом для многочисленных шуток.

"Наша гордость, наш символ и сокровище. Она — наша сила и идентичность. Она — одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днём вышиванки!" — написал Зеленский.

Некоторые комментаторы уточнили у президента, какой российский магазин выдал ему одежду для фотосессии, а кто-то задумался, что подобные "ошибки" не делаются случайно — таким образом власти хотят отвлечь внимание граждан от более насущных проблем.

Офис Зеленского нарушил молчание и спустя два дня осудил "Марш вышиванок" в Киеве

Офис Зеленского нарушил молчание и спустя два дня осудил "Марш вышиванок" в Киеве

Идиот. Теперь официально

@v_b_14_

Спасибо, Володя. Да здравствует Русь-матушка

@tamozhnyadbr

Владимир, ты умственно отсталый, ложись в больницу, ради Христа, там тебе помогут

@pedosy

Кокошник ещё надо

@kkosichka1

А некоторые пользователи решили пошутить, что фотография в русской косоворотке была условием для встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Кто-то даже предположил, что украинский лидер надел и лапти, просто они в кадр не попали.

Напомним, что это не первая оплошность Зеленского на посту главы государства, связанная с вышиванкой. Так, в 2020 году он подарил этот атрибут национальной одежды несуществующему президенту Канады, лидером которой формально является королева Великобритании Елизавета II и где премьер-министр Джастин Трюдо возглавляет правительство.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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Комментариев: 1

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Максим Марченкосегодня в 16:46

Всё таки Зельц не лох ,но так лохануться ещё никому не удавалось)) Он бы ещё на свою жену напялил бы кокошник ,ну справжни украинци были бы))))

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