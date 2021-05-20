Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки в русской косоворотке и вызвал шквал насмешек
Некоторые пользователи пошутили, что фотография в этом атрибуте одежды стала условием для встречи украинского лидера с Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём вышиванки, опубликовав фото в русской косоворотке. Снимками он поделился в соцсетях, а пользователи тут же осудили главу Незалежной за оплошность. Ошибка политика стала поводом для многочисленных шуток.
Вишита сорочка – наша гордість, наш символ і скарб. Вона – наша сила й ідентичність. Вона – одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки! 🇺🇦 pic.twitter.com/8apKN5Bxzb— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2021
"Наша гордость, наш символ и сокровище. Она — наша сила и идентичность. Она — одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днём вышиванки!" — написал Зеленский.
Некоторые комментаторы уточнили у президента, какой российский магазин выдал ему одежду для фотосессии, а кто-то задумался, что подобные "ошибки" не делаются случайно — таким образом власти хотят отвлечь внимание граждан от более насущных проблем.
Идиот. Теперь официально
Спасибо, Володя. Да здравствует Русь-матушка
Владимир, ты умственно отсталый, ложись в больницу, ради Христа, там тебе помогут
Кокошник ещё надо
А некоторые пользователи решили пошутить, что фотография в русской косоворотке была условием для встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Кто-то даже предположил, что украинский лидер надел и лапти, просто они в кадр не попали.
Напомним, что это не первая оплошность Зеленского на посту главы государства, связанная с вышиванкой. Так, в 2020 году он подарил этот атрибут национальной одежды несуществующему президенту Канады, лидером которой формально является королева Великобритании Елизавета II и где премьер-министр Джастин Трюдо возглавляет правительство.
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Комментариев: 1
Всё таки Зельц не лох ,но так лохануться ещё никому не удавалось)) Он бы ещё на свою жену напялил бы кокошник ,ну справжни украинци были бы))))