Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Иностранные болельщики смогут попасть на Евро-2020 в Россию без виз

Санкт-Петербург примет сразу семь матчей турнира — шесть на групповом этапе и один четвертьфинал.

20 мая, 14:06
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Иностранные болельщики смогут попасть на матчи чемпионата Европы по футболу в России без виз. Об этом сообщает оргкомитет турнира.

В России выпустят монеты, посвящённые Евро-2020

В России выпустят монеты, посвящённые Евро-2020

Для этого фанатам потребуются лишь паспорт болельщика и отрицательный ПЦР-тест. Добавим, что паспорта болельщиков, которые были получены ранее, являются недействительными.

"В нынешних непростых условиях перемещение людей серьёзно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола", — заявил генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

В Петербурге могут ограничить продажу алкоголя на время игр Евро-2020

В Петербурге могут ограничить продажу алкоголя на время игр Евро-2020

Отметим, что Санкт-Петербург примет семь матчей континентального форума — шесть на групповом этапе и один четвертьфинал. В двух из них сыграет наша сборная.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1