Иностранные болельщики смогут попасть на Евро-2020 в Россию без виз
Санкт-Петербург примет сразу семь матчей турнира — шесть на групповом этапе и один четвертьфинал.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Иностранные болельщики смогут попасть на матчи чемпионата Европы по футболу в России без виз. Об этом сообщает оргкомитет турнира.
Для этого фанатам потребуются лишь паспорт болельщика и отрицательный ПЦР-тест. Добавим, что паспорта болельщиков, которые были получены ранее, являются недействительными.
"В нынешних непростых условиях перемещение людей серьёзно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола", — заявил генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.
Отметим, что Санкт-Петербург примет семь матчей континентального форума — шесть на групповом этапе и один четвертьфинал. В двух из них сыграет наша сборная.
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