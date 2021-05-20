Иностранные болельщики смогут попасть на Евро-2020 в Россию без виз

Иностранные болельщики смогут попасть на матчи чемпионата Европы по футболу в России без виз. Об этом сообщает оргкомитет турнира.

Для этого фанатам потребуются лишь паспорт болельщика и отрицательный ПЦР-тест. Добавим, что паспорта болельщиков, которые были получены ранее, являются недействительными.

"В нынешних непростых условиях перемещение людей серьёзно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола", — заявил генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.