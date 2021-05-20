"Это медиафикция": Эксперт объяснил, почему Зеленский отказался давать характеристику Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину, потому что понимает, что каждое его слово может действовать против него. Об этом Лайфу заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Ко всем словам Зеленского надо относиться не более, чем просто к словам. Это очередная подача для западных СМИ, они же должны иметь позитивную картинку Зеленского. Вот они её и получат, что он конструктивен и всё время что-то предлагает. Это медиафикция", — пояснил эксперт.

Брутер отметил, что президент Незалежной прекрасно понимает, что если сейчас он что-то скажет лишнее, то вероятность встречи с Путиным упадёт с 5% до 1%. Эксперт напомнил, что МИД РФ уже заявлял, что встреча возможна, но только когда Киев начнёт выполнять Минские соглашения. Судя по всему, Киев не торопится этого делать.