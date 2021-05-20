"Это медиафикция": Эксперт объяснил, почему Зеленский отказался давать характеристику Путину
По словам специалиста, украинский лидер прекрасно понимает, что если сейчас он скажет что-то лишнее, то вероятность встречи с российским коллегой упадёт с 5% до 1%.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС/ЕРА
Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину, потому что понимает, что каждое его слово может действовать против него. Об этом Лайфу заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Ко всем словам Зеленского надо относиться не более, чем просто к словам. Это очередная подача для западных СМИ, они же должны иметь позитивную картинку Зеленского. Вот они её и получат, что он конструктивен и всё время что-то предлагает. Это медиафикция", — пояснил эксперт.
Брутер отметил, что президент Незалежной прекрасно понимает, что если сейчас он что-то скажет лишнее, то вероятность встречи с Путиным упадёт с 5% до 1%. Эксперт напомнил, что МИД РФ уже заявлял, что встреча возможна, но только когда Киев начнёт выполнять Минские соглашения. Судя по всему, Киев не торопится этого делать.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента не стал давать характеристику Владимиру Путину и заявил, что не простит себе, если "неосторожными словами" увеличит возможность эскалации.
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Сегодня, 20 мая, лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Владимиром Путиным, в Кремле эту информацию подтвердили.
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