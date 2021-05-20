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Психолог предупредила родителей об опасности популярной у подростков антистресс-игрушки

Тем, кто не может обойтись без такой штуки, возможно, стоит обратиться к профильным специалистам за помощью.

20 мая, 14:00
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<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Чрезмерное использование антистресс-игрушек, в частности Pop it, может стать причиной сублимирования всех эмоций, даже хороших. Об этом Лайфу рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

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Первоначально сделанная для маленьких детей игрушка стала веянием моды, она действительно способна успокоить. При этом родителям следует обратить внимание на определённые нюансы.

Чрезмерное использование может привести к тому, что подросток попросту не сможет обходиться без антистресса, со временем начнёт сублимировать не только негативные, но и положительные эмоции.

"Когда человек уже хорошие свои эмоции начинает сублимировать, то он становится серым. Все эмоции уходят в эту игрушку. Нам очень важно осознавать, что мы чувствуем и какие эмоции испытываем. Это эмоциональный фастфуд", — заявила Коржаева.

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Специалист объяснила, что такие тактильные вещи позволяют вспомнить эмоции, сходные с объятиями и улыбкой. Однако проблема в том, что нужно понять причину подобной необходимости.

"Надо понимать, почему ты это делаешь: тебе не хватает объятий, внимания или ты стрессуешь постоянно. А может, уже и фармакологию пора принимать, чтобы хоть как-то остановиться. Все эти модные вещи размыливают границы, а они [возможно] и так уже размыты", — подчеркнула психолог.

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Напомним, что использование различной развлекательной техники перед сном может помешать организму подготовиться к ночи. По словам сомнолога Максима Новикова, она возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин. При этом для здорового сна необходимо просто изменить свои привычки и отказаться от некоторых вещей, например от кофе в определённые часы.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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