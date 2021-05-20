Психолог предупредила родителей об опасности популярной у подростков антистресс-игрушки
Тем, кто не может обойтись без такой штуки, возможно, стоит обратиться к профильным специалистам за помощью.
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Чрезмерное использование антистресс-игрушек, в частности Pop it, может стать причиной сублимирования всех эмоций, даже хороших. Об этом Лайфу рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.
Первоначально сделанная для маленьких детей игрушка стала веянием моды, она действительно способна успокоить. При этом родителям следует обратить внимание на определённые нюансы.
Чрезмерное использование может привести к тому, что подросток попросту не сможет обходиться без антистресса, со временем начнёт сублимировать не только негативные, но и положительные эмоции.
"Когда человек уже хорошие свои эмоции начинает сублимировать, то он становится серым. Все эмоции уходят в эту игрушку. Нам очень важно осознавать, что мы чувствуем и какие эмоции испытываем. Это эмоциональный фастфуд", — заявила Коржаева.
Специалист объяснила, что такие тактильные вещи позволяют вспомнить эмоции, сходные с объятиями и улыбкой. Однако проблема в том, что нужно понять причину подобной необходимости.
"Надо понимать, почему ты это делаешь: тебе не хватает объятий, внимания или ты стрессуешь постоянно. А может, уже и фармакологию пора принимать, чтобы хоть как-то остановиться. Все эти модные вещи размыливают границы, а они [возможно] и так уже размыты", — подчеркнула психолог.
Напомним, что использование различной развлекательной техники перед сном может помешать организму подготовиться к ночи. По словам сомнолога Максима Новикова, она возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин. При этом для здорового сна необходимо просто изменить свои привычки и отказаться от некоторых вещей, например от кофе в определённые часы.
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