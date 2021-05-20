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Москвичка сдала полицейским пьяного сожителя, пригрозившего взорвать квартиру

Мужчина признался, что уже около года самостоятельно изготавливает дома петарды на основе страйкбольных гранат. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

20 мая, 13:51
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Неосторожное пьяное высказывание в адрес сожительницы обернулось для 24-летнего москвича уголовным делом. Как рассказал источник Лайфа, во время бытовой ссоры Игорь Б. пригрозил возлюбленной взорвать квартиру, и та незамедлительно сдала его полиции.

Инцидент произошёл в минувший вторник, 18 мая. Во время выяснения отношений мужчина в состоянии алкогольного опьянения достал взрывное устройство и заявил своей даме сердца, 33-летней Екатерине М., что ей надо бежать из квартиры, иначе она рискует взлететь на воздух. Перепуганная женщина вызвала полицию, а горе-подрывник сбежал.

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Правоохранительным органам в тот же день удалось задержать Игоря по горячим следам. Полицейским мужчина пояснил, что уже около года изготавливает самодельные петарды на основе страйкбольных гранат. Кроме того, Игорь признался, что из-за отсутствия денег его часто посещают мысли о самоубийстве.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств. Теперь парню грозит до шести лет тюрьмы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве учащиеся колледжа в автобусе обсуждали план нападения на школу. Тревогу забил шестиклассник, который стал невольным свидетелем подозрительного разговора. Молодые люди уже задержаны. У них обнаружили и изъяли страйкбольный пистолет, нож и бронежилет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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