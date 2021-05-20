Москвичка сдала полицейским пьяного сожителя, пригрозившего взорвать квартиру

Неосторожное пьяное высказывание в адрес сожительницы обернулось для 24-летнего москвича уголовным делом. Как рассказал источник Лайфа, во время бытовой ссоры Игорь Б. пригрозил возлюбленной взорвать квартиру, и та незамедлительно сдала его полиции.

Инцидент произошёл в минувший вторник, 18 мая. Во время выяснения отношений мужчина в состоянии алкогольного опьянения достал взрывное устройство и заявил своей даме сердца, 33-летней Екатерине М., что ей надо бежать из квартиры, иначе она рискует взлететь на воздух. Перепуганная женщина вызвала полицию, а горе-подрывник сбежал.

Правоохранительным органам в тот же день удалось задержать Игоря по горячим следам. Полицейским мужчина пояснил, что уже около года изготавливает самодельные петарды на основе страйкбольных гранат. Кроме того, Игорь признался, что из-за отсутствия денег его часто посещают мысли о самоубийстве.