Власти сообщили о повреждении кабеля на нитке энергомоста в Крым

Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников на заседании в республиканском парламенте. По его словам, сейчас ремонтные бригады переключают повреждённую жилу на резервную. Возможная передаваемая мощность снижена на четверть.

"Повреждена одна из ниток энергомоста — одна фаза "Тамань — Кафа", первая цепь, что вызвало сокращение ресурса, который у нас имелся, на 25%", — проинформировал Рукавишников.

Отметим, что из Кубани в Крым идут четыре кабельные линии и столько же резервных. Однако власти ищут варианты, чтобы энергетическая безопасность полуострова была достигнута за счёт развития собственной генерации, а энергомост мог использоваться лишь в качестве резерва.

