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Власти сообщили о повреждении кабеля на нитке энергомоста в Крым

Переток электроэнергии переключили на резервную нитку, а основной кабель вывели на обслуживание. Причины произошедшего неизвестны.

20 мая, 14:15

Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников на заседании в республиканском парламенте. По его словам, сейчас ремонтные бригады переключают повреждённую жилу на резервную. Возможная передаваемая мощность снижена на четверть.

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"Повреждена одна из ниток энергомоста — одна фаза "Тамань — Кафа", первая цепь, что вызвало сокращение ресурса, который у нас имелся, на 25%", — проинформировал Рукавишников.

Отметим, что из Кубани в Крым идут четыре кабельные линии и столько же резервных. Однако власти ищут варианты, чтобы энергетическая безопасность полуострова была достигнута за счёт развития собственной генерации, а энергомост мог использоваться лишь в качестве резерва.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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