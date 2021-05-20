Футбол станет главной темой Фестиваля цветов в Петербурге
Посетителям мероприятия надо будет позаботиться о собственной безопасности и здоровье окружающих — не забыть про маски.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
В Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, состоится Фестиваль цветов, главной темой которого станет футбол. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал организатор мероприятия Валерий Ткаченко.
"Пока праздник планируется в таком режиме: шествие пройдёт по Невскому проспекту, цветы будут стоять возле спортивного комплекса "Юбилейный". Фестиваль будут сопровождать духовой оркестр, колонны мотоциклистов, кареты. Приоритетная задача — осветить тему чемпионата Европы по футболу, поэтому одна из композиций будет посвящена этой теме", — сообщил Ткаченко.
Платформы начнут устанавливать 11 июня. Тем же вечером пройдёт концертная программа. Посетителям необходимо будет позаботиться о наличии масок. Более точная информация будет объявлена позднее исходя из принятого Роспотребнадзором решения.
В этом году музыкальный фестиваль под открытым небом "Нашествие" переезжает в Московскую область. Как подчеркнули организаторы, новое место проведения фестиваля выбрано неспроста. Несмотря на амбициозные планы, он сохранит свой формат, полюбившийся аудитории.
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