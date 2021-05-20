Футбол станет главной темой Фестиваля цветов в Петербурге

В Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, состоится Фестиваль цветов, главной темой которого станет футбол. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал организатор мероприятия Валерий Ткаченко.

"Пока праздник планируется в таком режиме: шествие пройдёт по Невскому проспекту, цветы будут стоять возле спортивного комплекса "Юбилейный". Фестиваль будут сопровождать духовой оркестр, колонны мотоциклистов, кареты. Приоритетная задача — осветить тему чемпионата Европы по футболу, поэтому одна из композиций будет посвящена этой теме", — сообщил Ткаченко.

Платформы начнут устанавливать 11 июня. Тем же вечером пройдёт концертная программа. Посетителям необходимо будет позаботиться о наличии масок. Более точная информация будет объявлена позднее исходя из принятого Роспотребнадзором решения.