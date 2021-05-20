Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Футбол станет главной темой Фестиваля цветов в Петербурге

Посетителям мероприятия надо будет позаботиться о собственной безопасности и здоровье окружающих — не забыть про маски.

20 мая, 14:32

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

В Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, состоится Фестиваль цветов, главной темой которого станет футбол. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал организатор мероприятия Валерий Ткаченко.

"Пока праздник планируется в таком режиме: шествие пройдёт по Невскому проспекту, цветы будут стоять возле спортивного комплекса "Юбилейный". Фестиваль будут сопровождать духовой оркестр, колонны мотоциклистов, кареты. Приоритетная задача — осветить тему чемпионата Европы по футболу, поэтому одна из композиций будет посвящена этой теме", — сообщил Ткаченко.

Платформы начнут устанавливать 11 июня. Тем же вечером пройдёт концертная программа. Посетителям необходимо будет позаботиться о наличии масок. Более точная информация будет объявлена позднее исходя из принятого Роспотребнадзором решения.

Путин поприветствовал участников фестиваля студенческого спорта "АССК. Фест"

Путин поприветствовал участников фестиваля студенческого спорта "АССК. Фест"

В этом году музыкальный фестиваль под открытым небом "Нашествие" переезжает в Московскую область. Как подчеркнули организаторы, новое место проведения фестиваля выбрано неспроста. Несмотря на амбициозные планы, он сохранит свой формат, полюбившийся аудитории.


Пивной фестиваль "Октоберфест" отменили второй год подряд

Пивной фестиваль "Октоберфест" отменили второй год подряд

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1