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Не поделили дорогу: в Подмосковье водитель Range Rover обстрелял пешеходов на переходе

Мужчину задержали и отправили на медосвидетельствование, раненых забрали в больницу, но серьёзных травм у них нет.

21 мая, 23:59

В Подмосковье водитель Range Rover обстрелял пешеходов на переходе. Видео © соцсети

Водитель Range Rover Sport в подмосковном Королёве открыл стрельбу по пешеходам и ранил двоих мужчин. Со слов очевидцев, изначально он не захотел им уступать дорогу на пешеходном переходе и тогда один из них ударил по автомобилю самокатом.

Как рассказали Лайфу в местных правоохранительных органах, водитель 1963 года рождения вышел, чтобы выяснить отношения. Пешеходы 88-го и 82-го годов рождения были пьяны и напали на мужчину, тот достал травматическое оружие и начал стрельбу. Сейчас он задержан, отвезён на экспертизу — его проверят на употребление алкоголя и наркотиков. Двое пострадавших были отправлены в центральную городскую больницу, серьёзных травм у них нет.

Учительница остановила стрельбу в школе, обняв шестиклассницу, которая успела ранить троих человек

Учительница остановила стрельбу в школе, обняв шестиклассницу, которая успела ранить троих человек

Ранее Лайф рассказывал, что в Ростовской области два человека насмерть отравились газом в коллекторе. Ещё пять пострадало, их госпитализировали.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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