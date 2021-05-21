Не поделили дорогу: в Подмосковье водитель Range Rover обстрелял пешеходов на переходе

В Подмосковье водитель Range Rover обстрелял пешеходов на переходе. Видео © соцсети

Водитель Range Rover Sport в подмосковном Королёве открыл стрельбу по пешеходам и ранил двоих мужчин. Со слов очевидцев, изначально он не захотел им уступать дорогу на пешеходном переходе и тогда один из них ударил по автомобилю самокатом.

Как рассказали Лайфу в местных правоохранительных органах, водитель 1963 года рождения вышел, чтобы выяснить отношения. Пешеходы 88-го и 82-го годов рождения были пьяны и напали на мужчину, тот достал травматическое оружие и начал стрельбу. Сейчас он задержан, отвезён на экспертизу — его проверят на употребление алкоголя и наркотиков. Двое пострадавших были отправлены в центральную городскую больницу, серьёзных травм у них нет.