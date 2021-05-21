"Говорят об одном, делают другое": Песков отреагировал на новые санкции США

В сути действий властей США, которые ввели новые санкции, связанные с газопроводом "Северный поток — 2", ещё предстоит разобраться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надо разобраться. У коллег всё как всегда. Говорят об одном, делают другое", — сказал Песков в интервью "Интерфаксу".