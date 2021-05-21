"Говорят об одном, делают другое": Песков отреагировал на новые санкции США
Представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли Москва учитывать этот шаг Вашингтона в подготовке к встрече Владимира Путина и Джо Байдена.
Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба Президента РФ
В сути действий властей США, которые ввели новые санкции, связанные с газопроводом "Северный поток — 2", ещё предстоит разобраться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Надо разобраться. У коллег всё как всегда. Говорят об одном, делают другое", — сказал Песков в интервью "Интерфаксу".
Так он ответил на вопрос, будет ли Москва учитывать такие действия Вашингтона при выработке решения о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Песков добавил, что власти России "посмотрят, как нам лучше будет".
Нужно отметить, что эти санкции не стали неожиданными — их западные СМИ анонсировали несколько дней назад. Вместе с тем Вашингтон решил не вводить более значимые ограничения — против оператора "Северного потока — 2". В Белом доме признали, что уже не могут помешать завершению строительства газопровода. При этом Лайф рассказывал, что в Сенат США внесён проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока — 2". Его инициаторы считают, что отказ Вашингтона вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".
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