Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако на ней должен будет обсуждаться ядерный потенциал Северной Кореи. Об этом заявил сам американский лидер. Он добавил, что для встречи есть одно условие: обсуждение на ней темы ядерного оружия Северной Кореи, Ким Чен Ын должен взять на себя такое обязательство.

"Это обязательство должно заключаться в том, что идёт обсуждение его ядерного арсенала",— заявил Байден.

Однако американский лидер отметил, что перед встречей необходимо провести переговоры на более низком уровне. Он также заявил, что не позволит Ким Чен Ыну использовать встречу для его легитимизации.

"Я сделаю так, чтобы моя команда встретилась с их коллегами и дала им понять, каковы наши намерения. Я не дам ему всего, чего он хочет, международного признания", — сказал Байден.