Семья состояла на учёте: по факту гибели шести человек в пожаре возбуждено уголовное дело
К моменту приезда пожарных весь небольшой дом уже был объят огнём, вскоре у него рухнула крыша.
Фото © LiFE
Семья, погибшая при пожаре в селе Нылга Увинского района Удмуртии, состояла на учёте как неблагополучная, родители выпивали. Об этом Лайфу рассказали в региональных правоохранительных органах.
Мать и отец погибли вместе с четырьмя детьми. По последним данным, младшему из них через пару месяцев должен был исполниться год, а старшей девочке было около десяти лет. В СУ СК РФ по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи работают на месте трагедии.
А ранее пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Прикамье. По предварительным данным, возгорание произошло в бане, после чего огонь перекинулся на дом.
Комментариев: 0