Семья состояла на учёте: по факту гибели шести человек в пожаре возбуждено уголовное дело

Семья, погибшая при пожаре в селе Нылга Увинского района Удмуртии, состояла на учёте как неблагополучная, родители выпивали. Об этом Лайфу рассказали в региональных правоохранительных органах.

Мать и отец погибли вместе с четырьмя детьми. По последним данным, младшему из них через пару месяцев должен был исполниться год, а старшей девочке было около десяти лет. В СУ СК РФ по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи работают на месте трагедии.