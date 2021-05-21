Шесть человек погибли при пожаре в Удмуртии
К моменту приезда сотрудников МЧС огнём был охвачен уже весь дом, вскоре обрушилась крыша. Погибли родители и дети.
Фото © ГУ МЧС РФ по Удмуртии
В Удмуртии шесть человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре. В сгоревшем частном доме обнаружены тела двух мальчиков и двух девочек, а также их родителей.
По данным Лайфа, возраст детей — год, 6, 10 и 11 лет. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 23:50 (22:50 мск) 21 мая. Горел частный одноэтажный дом в селе Нылга Увинского района, к тому времени постройка была вся объята огнём, вскоре произошло обрушение кровли. Открытое горение было ликвидировано в 00:50 (01:50 мск).
А ранее пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Прикамье. По предварительным данным, возгорание произошло в бане, после чего огонь перекинулся на дом.
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