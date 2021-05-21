Шесть человек погибли при пожаре в Удмуртии

В Удмуртии шесть человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре. В сгоревшем частном доме обнаружены тела двух мальчиков и двух девочек, а также их родителей.

По данным Лайфа, возраст детей — год, 6, 10 и 11 лет. Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 23:50 (22:50 мск) 21 мая. Горел частный одноэтажный дом в селе Нылга Увинского района, к тому времени постройка была вся объята огнём, вскоре произошло обрушение кровли. Открытое горение было ликвидировано в 00:50 (01:50 мск).