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Регион
Опубликовано 22 мая 2021, 00:28

СМИ: Главарь "Боко харам" покончил с собой

Фото © ТАСС / АР

Фото © ТАСС / АР

Однако это не первый раз, когда сообщается о его смерти. Об этом говорилось ещё несколько лет назад, но сообщения не подтвердились.

Лидер нигерийской террористической группировки "Боко харам"*, которая ранее присягнула на верность ИГИЛ*, Абубакар Шекау покончил с собой. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на нигерийских чиновников и данные разведки, это случилось во время столкновения с боевиками из другого формирования.

Издание подчёркивает, что пока официального подтверждения от властей Нигерии не поступало. О смерти Шекау не сообщала и террористическая группировка. Однако, согласно записям телефонных разговоров, гибель Шекау обсуждали боевики.

В Нигерии пройдёт военная операция после убийства боевиками 65 человек
В Нигерии пройдёт военная операция после убийства боевиками 65 человек

Отметим, что это не первый случай, когда сообщается о гибели главаря нигерийских исламистов. Ранее о его смерти говорилось в сентябре 2014 года.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Артем Порвин
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