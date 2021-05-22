СМИ: Главарь "Боко харам" покончил с собой

Однако это не первый раз, когда сообщается о его смерти. Об этом говорилось ещё несколько лет назад, но сообщения не подтвердились.

Лидер нигерийской террористической группировки "Боко харам"*, которая ранее присягнула на верность ИГИЛ*, Абубакар Шекау покончил с собой. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на нигерийских чиновников и данные разведки, это случилось во время столкновения с боевиками из другого формирования.

Издание подчёркивает, что пока официального подтверждения от властей Нигерии не поступало. О смерти Шекау не сообщала и террористическая группировка. Однако, согласно записям телефонных разговоров, гибель Шекау обсуждали боевики.

Отметим, что это не первый случай, когда сообщается о гибели главаря нигерийских исламистов. Ранее о его смерти говорилось в сентябре 2014 года.