СМИ: Главарь "Боко харам" покончил с собой
Однако это не первый раз, когда сообщается о его смерти. Об этом говорилось ещё несколько лет назад, но сообщения не подтвердились.
Фото © ТАСС / АР
Лидер нигерийской террористической группировки "Боко харам"*, которая ранее присягнула на верность ИГИЛ*, Абубакар Шекау покончил с собой. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на нигерийских чиновников и данные разведки, это случилось во время столкновения с боевиками из другого формирования.
Издание подчёркивает, что пока официального подтверждения от властей Нигерии не поступало. О смерти Шекау не сообщала и террористическая группировка. Однако, согласно записям телефонных разговоров, гибель Шекау обсуждали боевики.
Отметим, что это не первый случай, когда сообщается о гибели главаря нигерийских исламистов. Ранее о его смерти говорилось в сентябре 2014 года.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0