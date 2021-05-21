Медики рассказали о предвещающем рак симптоме, который кажется безобидным
Его наличие у человека говорит о большой вероятности развития злокачественной опухоли в шейке матки, лёгких, поджелудочной железе, груди, яичниках или ЖКТ.
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Зудящая сыпь на коже, которую можно принять за аллергию или простую потницу, может стать предвестником онкологического заболевания. К такому выводу пришли врачи из клиники Майо в США. Как пишет Express, сыпь с фиолетовым оттенком на лице или веках свидетельствует о заболевании под названием дерматомиозит.
"Этот недуг у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, лёгких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта", — уточнили врачи.
Они добавили, что этот симптом также сопровождается прогрессирующей мышечной слабостью в области бёдер, плеч и рук, а также болью в спине или запором.
Ранее невролог рассказывал, что тёмные круги под глазами могут свидетельствовать об опасных процессах, происходящих в организме. Они появляются, когда замедляется отток венозной крови от головного мозга, под глазами начинает скапливаться кровь, плохо насыщенная кислородом.
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