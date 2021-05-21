Медики рассказали о предвещающем рак симптоме, который кажется безобидным

Зудящая сыпь на коже, которую можно принять за аллергию или простую потницу, может стать предвестником онкологического заболевания. К такому выводу пришли врачи из клиники Майо в США. Как пишет Express, сыпь с фиолетовым оттенком на лице или веках свидетельствует о заболевании под названием дерматомиозит.

"Этот недуг у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, лёгких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта", — уточнили врачи.

Они добавили, что этот симптом также сопровождается прогрессирующей мышечной слабостью в области бёдер, плеч и рук, а также болью в спине или запором.