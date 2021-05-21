Песков: Санкции Киева не в плоскости подготовки встречи Путина и Зеленского
Лидер Украины ранее ввёл ограничения, под которые подпали глава Крыма Сергей Аксёнов, лидеры ЛНР и ДНР и ряд интернет-ресурсов.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Введение украинской стороной новых санкций лежит явно не в плоскости подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о том, скажутся ли новые санкции со стороны Киева негативно на процессе согласования встречи лидеров России и Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других санкций. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства. Под ограничения попали российские средства массовой информации, лидеры Крыма, ДНР и ЛНР.
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