Песков: Санкции Киева не в плоскости подготовки встречи Путина и Зеленского

Введение украинской стороной новых санкций лежит явно не в плоскости подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о том, скажутся ли новые санкции со стороны Киева негативно на процессе согласования встречи лидеров России и Украины.