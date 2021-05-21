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Песков: Санкции Киева не в плоскости подготовки встречи Путина и Зеленского

Лидер Украины ранее ввёл ограничения, под которые подпали глава Крыма Сергей Аксёнов, лидеры ЛНР и ДНР и ряд интернет-ресурсов.

21 мая, 20:40
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Введение украинской стороной новых санкций лежит явно не в плоскости подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о том, скажутся ли новые санкции со стороны Киева негативно на процессе согласования встречи лидеров России и Украины.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других санкций. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства. Под ограничения попали российские средства массовой информации, лидеры Крыма, ДНР и ЛНР.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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