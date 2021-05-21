Кладбище дельфинов с привязанными к хвостам камнями обнаружили на дне Чёрного моря у Крыма. Видео © Instagram / sereneseadolphins

В Крыму на дне Чёрного моря экологи нашли целое кладбище мёртвых дельфинов. К их хвостам были привязаны камни. Об этом сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море", который и опубликовал шокирующее видео.

"Верёвку на хвост — и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы и прячет последствия своей деструктивной деятельности в Чёрном море. Эти дельфины — лишь некоторые из тех, кого нашим волонтёрам и очевидцам по случайности удалось найти на дне моря в Крыму", — сказано в сообщении.

Экологи отметили, что в море таким образом "хоронят" большинство дельфинов, которые погибают в результате попадания в рыболовные сети. Чтобы скрыть смерть млекопитающего, местные рыбаки просто утяжеляют его тело с помощью груза, и оно опускается на дно. По словам специалистов, также раненые дельфины часто выбрасываются на берег. За время работы "Безмятежного моря" было зафиксировано 2167 таких случаев, и это "лишь малая видимая часть всей проблемы", добавили в центре реабилитации.

"По данным исследований, менее 10% дельфинов оказываются выброшенными на сушу. Остальные 90% опускаются на дно моря. Плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в лёгких воздуха. Для того чтобы тело наверняка утонуло и не всплыло в ходе разложения, некоторые рыбаки топят их с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость", — пояснили эксперты.

Вместе с тем в "Безмятежном море" заявили, что уже направили отчёт о результатах мониторинга в Крыму в Федеральное агентство по рыболовству и во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Экологи выразили надежду, что будут услышаны.