Это уже вторая подобная катастрофа в стране за год. В феврале при авиакрушении военного борта погибло семь человек.

В Нигерии разбился военный самолёт с генералом на борту. Видео © Соцсети

В Нигерии потерпел крушение самолёт Военно-воздушных сил. Это случилось вечером у аэропорта города Кадуна в одноимённом штате, сообщается на странице ВВС страны в "Твиттере".

"Сегодня вечером произошло крушение самолёта ВВС Нигерии неподалёку от международного аэропорта Кадуна. Причина случившегося выясняется. Детали последуют", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, жертвой крушения стал начальник штаба сухопутных сил генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру. Судя по кадрам с места крушения, там начался пожар, работают сотрудники экстренных служб.