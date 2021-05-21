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В Нигерии разбился военный самолёт с генералом на борту

Это уже вторая подобная катастрофа в стране за год. В феврале при авиакрушении военного борта погибло семь человек.

21 мая, 19:28

В Нигерии разбился военный самолёт с генералом на борту. Видео © Соцсети

В Нигерии потерпел крушение самолёт Военно-воздушных сил. Это случилось вечером у аэропорта города Кадуна в одноимённом штате, сообщается на странице ВВС страны в "Твиттере".

"Сегодня вечером произошло крушение самолёта ВВС Нигерии неподалёку от международного аэропорта Кадуна. Причина случившегося выясняется. Детали последуют", — говорится в сообщении.

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Как уточняет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, жертвой крушения стал начальник штаба сухопутных сил генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру. Судя по кадрам с места крушения, там начался пожар, работают сотрудники экстренных служб.

Для Нигерии это уже вторая катастрофа военного самолёта в этом году. Как рассказывал Лайф, в феврале при крушении борта Beechcraft King Air 350i нигерийских ВВС погибло семь человек.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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