Кличко заявил об отсутствии конфликта с Зеленским, но упомянул о сложностях в отношениях

Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с изданием "Бабель" опроверг предположения о конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У меня нет конфликта [с Зеленским]. У нас периодически возникают обострения. Первое — меня обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе офиса президента за то, чтобы меня не уволили. Я тогда в прямом эфире попросил озвучить фамилию этого человека, где это происходило. До сегодняшнего дня ноль информации", — начал объяснять Кличко.

Второе обострение касалось ситуации, возникшей в День флага, когда Кличко провёл торжественные мероприятия раньше Зеленского, президенту пришлось поменять планы, а третье — заявления администрации Киева о закупке вакцины от ковида. Также Кличко озадачила странная реакция премьера Дениса Шмыгаля на просьбу о введении недельного локдауна на Украине.

"Я убеждён, что испорченную информацию предоставили президенту. Мы открываем флаг, я человек воспитанный, пригласил президента, дал два сценария. Открытие флага проходит в ночное время — когда темно и все прожекторы подсвечивают флаг, он совсем по-другому выглядит. Пригласил президента принять участие. Вечером он не пришёл, на следующий день тоже. Знаю, что то, что он не присутствовал, его разозлило", — разъяснил мэр Киева.