Глава ЕК заявила, что сертификат о вакцинации будет действителен для стран вне ЕС

Цифровые "зелёные сертификаты", в которых будут содержаться сведения о вакцинации от CoViD-19 для облегчения передвижений, могут применяться и к странам вне Евросоюза, сообщила в пятницу по завершении Глобального саммита по здравоохранению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сертификация должна признаваться. Мы обозначили критерии пока для других стран-членов, но должно быть сообщение и с государствами вне ЕС. В будущем он (сертификат. — Прим. Лайфа) может распространяться и на другие страны при предоставлении соответствующих данных", — сказала фон дер Ляйен.

Пока речь идёт о том, что разрешение на въезд могут получить те, кто привился препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В целом сертификация идёт на основе свидетельства о вакцинации, справки о перенесённом CoViD-19 или отрицательном результате ПЦР-теста.