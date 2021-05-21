Глава ЕК заявила, что сертификат о вакцинации будет действителен для стран вне ЕС
Пока речь идёт о том, что разрешение на въезд по "зелёным паспортам" могут получить те, кто привился препаратами, одобренными EMA или ВОЗ.
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Цифровые "зелёные сертификаты", в которых будут содержаться сведения о вакцинации от CoViD-19 для облегчения передвижений, могут применяться и к странам вне Евросоюза, сообщила в пятницу по завершении Глобального саммита по здравоохранению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сертификация должна признаваться. Мы обозначили критерии пока для других стран-членов, но должно быть сообщение и с государствами вне ЕС. В будущем он (сертификат. — Прим. Лайфа) может распространяться и на другие страны при предоставлении соответствующих данных", — сказала фон дер Ляйен.
Пока речь идёт о том, что разрешение на въезд могут получить те, кто привился препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В целом сертификация идёт на основе свидетельства о вакцинации, справки о перенесённом CoViD-19 или отрицательном результате ПЦР-теста.
Ранее Лайф сообщал, что внедрение сертификатов о вакцинации было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердить его могут в начале июня в ходе пленарной сессии. Напомним, что Европейская комиссия представила проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта", 17 марта этого года. Ожидалось, что документ позволит европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.
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