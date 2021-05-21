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Кириенко призвал россиян адекватнее относиться к увлечению детей компьютерными играми

При этом он предупредил, что чрезмерная привязанность к виртуальной реальности содержит в себе риски.

21 мая, 18:24
<p>Сергей Кириенко. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Сергей Кириенко. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Компьютерные игры уже с ранних лет могут научить детей общаться и взаимодействовать в команде. А ещё некоторые из них по сложности не уступают даже шахматам. Такое мнение на "Большом школьном пикнике", посвящённом проектам и деятельности Российского движения школьников, выразил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Всегда должен быть баланс. Понятно, что чрезмерное увлечение компьютером содержит в себе риски. С другой стороны, людям старшего поколения надо адекватнее к этому относиться", — сказал журналистам представитель АП после осмотра в Гостином Дворе площадки "пикника", в рамках которого ранее состоялся кибертурнир.

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Также Кириенко обратил внимание на популярную компьютерную игру Dota и отметил, что "по сложности интеллектуальных решений она абсолютно сопоставима с шахматами". В то же время чиновник уточнил, что у неё есть одно большое преимущество.

"Шахматы — индивидуальная игра, а Dota — командная. В ней ты ещё с детских лет приучаешься к той мысли, что на самом деле в одиночку ничего не добьёшься, тебе необходимо уметь работать с другими людьми. Вот этот навык, который в жизни детям пригодится, просто колоссальный", — подытожил первый замглавы АП.

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Ранее Сергей Кириенко рассказал о новых назначениях 300 победителей конкурса "Лидеры России". Лучшие из финалистов попадают в кадровый резерв президента России и имеют высокий шанс на руководящую должность.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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