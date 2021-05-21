Анфиса Чехова похвасталась тонкой талией в бикини, но особо внимательных ей обмануть не удалось
Знойная "секс-гуру" удивила преобразившейся внешностью поклонников, которые озадачены тем, куда пропали соблазнительные объёмы ведущей.
43-летняя Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах вместе с сыном и мамой, и яркие снимки из поездки льются на подписчиков в "Инстаграме" рекой. Но эти кадры в бикини вызвали особенный ажиотаж.
Ведущая предстала на фото в чёрно-белом купальнике, стоя по колено в воде. Анфиса похвасталась загорелым телом, супертонкой талией, плоским животом и пышным бюстом. Знойный образ "секс-гуру" дополнила солнечными очками, красным цветком, который кокетливо располагался за ухом, и помадой ему в тон. А в подписи звезда пошутила на тему "не опубликовал в соцсетях — значит, не было".
Я начала понимать, как это работает! Всё, что я не снимаю и не выкладываю в "Инстаграм", для вас не существует😂 Я не купаюсь в океане, не встречаюсь с мужчиной, не занимаюсь сексом, не работаю, не веду быт, не провожу время с ребёнком😬
Эффектные кадры за день набрали почти 56 тысяч лайков. И пользователи поразились тому, как сильно похудела их любимица, которая ранее славилась своими пышными формами. При этом некоторые подписчики заявили, что больше любили её прежние объёмы. Но часть юзеров решили, что причина такого преображения не только в том, что артистка сбросила вес, но и в чрезмерной ретуши.
Очень сильно похудели
Где взять такую талию?🔥🔥🔥 Анфиса, вы красавица!😍🔥
Другой человек какой-то уже, не похожа совсем на Анфису Чехову с её формами, в этом была какая-то изюминка. А сейчас просто обычная инста-дива с пухлыми губками, каких сотни...
На фото очень сильно уменьшены объёмы. Фото у Анфисы всегда очень хорошо отретушированы. Если присмотреться, то это видно
Анфиса Чехова (настоящее имя Александра Корчунова) — российская актриса, певица и ведущая, особенно полюбившаяся зрителям по эротическому шоу "Секс с Анфисой Чеховой". Артистка воспитывает сына от актёра Гурама Баблишвили, с которым состояла в недолгом браке.
Комментариев: 0