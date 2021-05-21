Анфиса Чехова похвасталась тонкой талией в бикини, но особо внимательных ей обмануть не удалось

43-летняя Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах вместе с сыном и мамой, и яркие снимки из поездки льются на подписчиков в "Инстаграме" рекой. Но эти кадры в бикини вызвали особенный ажиотаж.

Фото © Instagram/achekhova

Ведущая предстала на фото в чёрно-белом купальнике, стоя по колено в воде. Анфиса похвасталась загорелым телом, супертонкой талией, плоским животом и пышным бюстом. Знойный образ "секс-гуру" дополнила солнечными очками, красным цветком, который кокетливо располагался за ухом, и помадой ему в тон. А в подписи звезда пошутила на тему "не опубликовал в соцсетях — значит, не было".

Я начала понимать, как это работает! Всё, что я не снимаю и не выкладываю в "Инстаграм", для вас не существует😂 Я не купаюсь в океане, не встречаюсь с мужчиной, не занимаюсь сексом, не работаю, не веду быт, не провожу время с ребёнком😬 Анфиса Чехова

Фото © Instagram/achekhova

Эффектные кадры за день набрали почти 56 тысяч лайков. И пользователи поразились тому, как сильно похудела их любимица, которая ранее славилась своими пышными формами. При этом некоторые подписчики заявили, что больше любили её прежние объёмы. Но часть юзеров решили, что причина такого преображения не только в том, что артистка сбросила вес, но и в чрезмерной ретуши.

Очень сильно похудели oks7166

Где взять такую талию?🔥🔥🔥 Анфиса, вы красавица!😍🔥

nova.511

Фото © Instagram/achekhova

Другой человек какой-то уже, не похожа совсем на Анфису Чехову с её формами, в этом была какая-то изюминка. А сейчас просто обычная инста-дива с пухлыми губками, каких сотни... nataliya.ro

На фото очень сильно уменьшены объёмы. Фото у Анфисы всегда очень хорошо отретушированы. Если присмотреться, то это видно svetlanakuleshova__