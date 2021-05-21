Немцы вступились за Манижу и раскритиковали "антироссийскую" статью о её выступлении на Евровидении

Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали недавно опубликованную статью о выступлении на музыкальном конкурсе Евровидение представительницы РФ — певицы Манижи. Многие из них возмутились антироссийским посылом автора материала.

"Разве такое возможно? Если верить журналу Spiegel, Путин всё определяет в России. А тут государственный телеканал поддерживает Манижу, и у неё есть как фанаты, так и хейтеры", — написал один из читателей.

"Может быть, сегодня вечером меня застукают за тем, что я болею за Россию? Просто какое-то чудо", — написал другой пользователь.

"Она свободна и может исполнить на конкурсе песню о притеснении женщин. Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на Евровидение?" — возмутился ещё один юзер.

"Манижа выступает на Евровидении совершенно официально. Но и этого госпоже Хебель было достаточно, чтобы написать очередную антироссийскую статью. Она, конечно, могла бы стать и позитивной: например, о том, что прогрессивная певица получила большинство голосов, значит, не все русские думают одинаково", — резюмировали читатели Spiegel.