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В офисе Зеленского назвали "немотивированной" критику президента из-за русской косоворотки

Вышиванка, которую многие приняли за элемент русской одежды, — "не один какой-то образ, не один узор, не одна модель", отметили там.

21 мая, 08:36
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@ZelenskyyUa</a></p>

Фото © Twitter / @ZelenskyyUa

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что критика в адрес лидера Незалежной Владимира Зеленского, который поздравил граждан страны с Днём вышиванки в русской косоворотке, является "немотивированной". Таким мнением он поделился в беседе с интернет-изданием Obozrevatel.

"Украинская культура гораздо богаче, чем зашоренные и воспитанные ещё по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации", — отметил советник главы ОП.

Эксперт по деловому этикету объяснила, кто подставил Зеленского с русской косовороткой в День вышиванки

Эксперт по деловому этикету объяснила, кто подставил Зеленского с русской косовороткой в День вышиванки

В свою очередь дизайнер, который создал одежду для украинского лидера, объяснил, что за основу был взят национальный костюм Днепропетровского региона.

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки в русской косоворотке и вызвал шквал насмешек. Некоторые пользователи пошутили, что фотография в этом атрибуте одежды стала условием для встречи украинского лидера с Владимиром Путиным.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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