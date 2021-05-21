В офисе Зеленского назвали "немотивированной" критику президента из-за русской косоворотки

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что критика в адрес лидера Незалежной Владимира Зеленского, который поздравил граждан страны с Днём вышиванки в русской косоворотке, является "немотивированной". Таким мнением он поделился в беседе с интернет-изданием Obozrevatel.

"Украинская культура гораздо богаче, чем зашоренные и воспитанные ещё по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации", — отметил советник главы ОП.

В свою очередь дизайнер, который создал одежду для украинского лидера, объяснил, что за основу был взят национальный костюм Днепропетровского региона.