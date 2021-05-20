Эксперт по деловому этикету объяснила, кто подставил Зеленского с русской косовороткой в День вышиванки
Президент Украины не до конца разбирается в данном вопросе, однако не считает необходимым консультироваться со специалистами, отметила Николаева.
Фото © Instagram / olenazelenska_official
То, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днём вышиванки фотографией, на которой предстал в русской косоворотке, говорит о том, что он сам не до конца разбирается в данном вопросе, а отмечать этот праздник — "требование националистов". Таким мнением с Лайфом поделилась консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.
"Подбором гардероба, конечно, должна заниматься служба протокола. Но такие люди, как Зеленский, мало обращают внимание на профессионалов, потому что сами не профессионалы в своём деле. Как артист и юморист он хорош, но как политик он не профессионал, поэтому он не понимает, что нужно слушать специалистов", — отметила наша собеседница.
По словам эксперта, даже если политик сам занимается гардеробом, то у него есть набор костюмов, рубашек, галстуков и специальной одежды на подобные праздники. Она добавила, что вышиванка в данном случае должна была получить одобрение службы протокола.
"Я понимаю его ход мыслей, что он не мог ошибиться, и ему, может, и идея такая в голову не пришла — показать косоворотку службе протокола. Но и сама служба могла бы проследить. Видимо, Зеленский решил, что раз он такой умный и прыгнул в президенты, то и с вышиванкой справится", — заключила Николаева.
Эксперт также отметила, что оплошность украинского лидера говорит о том, что народы двух стран очень близки, сколько бы ни доказывали обратное некоторые представители Незалежной.
Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки в русской косоворотке и вызвал шквал насмешек. Некоторые пользователи пошутили, что фотография в этом атрибуте одежды стала условием для встречи украинского лидера с Владимиром Путиным.
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