Эксперт по деловому этикету объяснила, кто подставил Зеленского с русской косовороткой в День вышиванки

То, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днём вышиванки фотографией, на которой предстал в русской косоворотке, говорит о том, что он сам не до конца разбирается в данном вопросе, а отмечать этот праздник — "требование националистов". Таким мнением с Лайфом поделилась консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

"Подбором гардероба, конечно, должна заниматься служба протокола. Но такие люди, как Зеленский, мало обращают внимание на профессионалов, потому что сами не профессионалы в своём деле. Как артист и юморист он хорош, но как политик он не профессионал, поэтому он не понимает, что нужно слушать специалистов", — отметила наша собеседница.

По словам эксперта, даже если политик сам занимается гардеробом, то у него есть набор костюмов, рубашек, галстуков и специальной одежды на подобные праздники. Она добавила, что вышиванка в данном случае должна была получить одобрение службы протокола.

"Я понимаю его ход мыслей, что он не мог ошибиться, и ему, может, и идея такая в голову не пришла — показать косоворотку службе протокола. Но и сама служба могла бы проследить. Видимо, Зеленский решил, что раз он такой умный и прыгнул в президенты, то и с вышиванкой справится", — заключила Николаева.

Эксперт также отметила, что оплошность украинского лидера говорит о том, что народы двух стран очень близки, сколько бы ни доказывали обратное некоторые представители Незалежной.