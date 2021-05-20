Трансляцию марафона "Новое знание" в первый же день посмотрели более 5 млн раз
Сегодня перед его участниками выступили Сергей Кириенко, Пётр Толстой, Владимир Познер, Тимур Бекмамбетов, Илья Варламов, Артемий Лебедев и многие другие.
В первый день онлайн-трансляции марафона "Новое знание" набрали более пяти миллионов просмотров. Об этом сообщили Лайфу организаторы мероприятия.
Отметим, что в день открытия марафона "Новое знание" перед его участниками выступили, в частности, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, телеведущие Владимир Познер и Владимир Соловьёв, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов и дизайнер Артемий Лебедев. Ранее организаторы анонсировали, что в числе спикеров марафона ожидается глава SpaceX Илон Маск.
Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.
Развитие общества "Знание" инициировал в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
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