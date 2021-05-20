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Трансляцию марафона "Новое знание" в первый же день посмотрели более 5 млн раз

Сегодня перед его участниками выступили Сергей Кириенко, Пётр Толстой, Владимир Познер, Тимур Бекмамбетов, Илья Варламов, Артемий Лебедев и многие другие.

20 мая, 16:28
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Фото © Официальный сайт Российского общества "Знание"

В первый день онлайн-трансляции марафона "Новое знание" набрали более пяти миллионов просмотров. Об этом сообщили Лайфу организаторы мероприятия.

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Познер на марафоне "Новое знание" заявил, что закрыл бы все факультеты журналистики

Отметим, что в день открытия марафона "Новое знание" перед его участниками выступили, в частности, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, телеведущие Владимир Познер и Владимир Соловьёв, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов и дизайнер Артемий Лебедев. Ранее организаторы анонсировали, что в числе спикеров марафона ожидается глава SpaceX Илон Маск.

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Кириенко на марафоне "Новое знание": В современных интернет-технологиях младшие учат старших

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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