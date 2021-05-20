Трансляцию марафона "Новое знание" в первый же день посмотрели более 5 млн раз

Сегодня перед его участниками выступили Сергей Кириенко, Пётр Толстой, Владимир Познер, Тимур Бекмамбетов, Илья Варламов, Артемий Лебедев и многие другие.