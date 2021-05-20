Познер на марафоне "Новое знание" заявил, что закрыл бы все факультеты журналистики

Владимир Познер заявил, что закрыл бы все факультеты журналистики. Видео © LIFE

Телеведущий Владимир Познер заявил, что закрыл бы все факультеты журналистики в стране и создал бы специализированную школу для будущих специалистов в этой области. Таким мнением он поделился с журналистами на площадке просветительского марафона "Новое знание", который организовало общество "Знание".

"Вообще, когда приходят в 17 лет: "Я хочу быть журналистом", я понимаю желание, но это несерьёзно. Будь моя воля, я бы закрыл все факультеты журналистики и создал бы школу журналистики для тех, кто уже окончил вуз, которые имеют какой-то опыт и начинают понимать, что они хотят в жизни", — сказал Познер.

По мнению ведущего, нельзя научить человека быть журналистом, как нельзя научить быть писателем или художником. Познер отметил, что человеку необходимо получить другую профессию, поработать, "почувствовать жизнь", чтобы понять, почему хочется быть журналистом, и уже после этого начинать свой путь в этой области. Он добавил, что в представителях этой профессии — 90% усердия и 10% таланта.

Развитие общества "Знание" инициировал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".