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Умер кинооператор Кирилл Мошкович

В 2006 году он был удостоен премии ТЭФИ за лучшую операторскую работу в фильме "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская".

20 мая, 14:46
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/rgisi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РГИСИ</a></p>

Фото © VK / РГИСИ

В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни скончался лауреат премии ТЭФИ, кинооператор, доцент кафедры режиссуры телевидения Российского государственного института сценических искусств Кирилл Мошкович. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу РГИСИ.

"РГИСИ с прискорбием сообщает, что 19 мая на 54-м году жизни скончался доцент кафедры режиссуры телевидения Кирилл Валентинович Мошкович", — говорится в сообщении. — "Кирилл Валентинович был не только профессионалом высочайшего уровня, он был прекрасным человеком: светлым, внимательным, добрым, неравнодушным, он всегда готов был прийти на помощь с открытым, чистым сердцем".

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Мошкович снял такие сериалы, как "Яма", "Таинственная страсть" и "Наследники", работал над многосерийными лентами "Дорожный патруль" и "Морские дьяволы". В 2006 году был удостоен премии ТЭФИ за лучшую операторскую работу в фильме "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская". Также Мошкович снимал документальные фильмы для каналов Японии, Германии и США.

А ранее сегодня стало известно, что в Японии на 55-м году жизни умер автор знаменитой манги "Берсерк", художник Кэнтаро Миура. Миура скончался ещё 6 мая, причиной смерти художника стал разрыв аорты.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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