Умер кинооператор Кирилл Мошкович

В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни скончался лауреат премии ТЭФИ, кинооператор, доцент кафедры режиссуры телевидения Российского государственного института сценических искусств Кирилл Мошкович. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу РГИСИ.

"РГИСИ с прискорбием сообщает, что 19 мая на 54-м году жизни скончался доцент кафедры режиссуры телевидения Кирилл Валентинович Мошкович", — говорится в сообщении. — "Кирилл Валентинович был не только профессионалом высочайшего уровня, он был прекрасным человеком: светлым, внимательным, добрым, неравнодушным, он всегда готов был прийти на помощь с открытым, чистым сердцем".

Мошкович снял такие сериалы, как "Яма", "Таинственная страсть" и "Наследники", работал над многосерийными лентами "Дорожный патруль" и "Морские дьяволы". В 2006 году был удостоен премии ТЭФИ за лучшую операторскую работу в фильме "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская". Также Мошкович снимал документальные фильмы для каналов Японии, Германии и США.