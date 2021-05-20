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Бывший сотрудник ППС погиб при взрыве в квартире жилого дома в Димитровграде

По некоторым данным, всю последнюю неделю мужчина находился в беспробудном запое. В момент ЧП его супруги и сына дома не было.

20 мая, 14:57

Погибший мужчина. Фото © Соцсети

Бывший сотрудник ППС погиб при взрыве в квартире жилого дома в Димитровграде. Видео © LIFE

В Димитровграде Ульяновской области в квартире бывшего сотрудника патрульно-постовой службы взорвалась граната. Как стало известно Лайфу, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По нашим данным, сегодня днём Николай А. вышел во двор с двумя боевыми гранатами. Опасные устройства он продемонстрировал соседям. После этого мужчина зашёл к себе в квартиру на первом этаже, где вскоре прогремел взрыв. Как сообщают местные СМИ, всю последнюю неделю Николай находился в беспробудном запое.

Последствия взрыва. Фото © VK / ДимТВ Димитровград

Последствия взрыва. Фото © VK / ДимТВ Димитровград

Отмечается, что взрывной волной выбило остекление одного оконного проёма. При этом несущие конструкции здания повреждены не были. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Супруги и сына погибшего в момент инцидента дома не было.

Жителю Приморья оторвало руку гранатой: хотел припугнуть полицию

Жителю Приморья оторвало руку гранатой: хотел припугнуть полицию

Ранее Лайф рассказывал, как москвичка сдала полицейским пьяного сожителя, пригрозившего взорвать квартиру. Мужчина признался, что уже около года самостоятельно изготавливает дома петарды на основе страйкбольных гранат. В отношении него возбудили уголовное дело.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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