Бывший сотрудник ППС погиб при взрыве в квартире жилого дома в Димитровграде
По некоторым данным, всю последнюю неделю мужчина находился в беспробудном запое. В момент ЧП его супруги и сына дома не было.
Погибший мужчина. Фото © Соцсети
Бывший сотрудник ППС погиб при взрыве в квартире жилого дома в Димитровграде. Видео © LIFE
В Димитровграде Ульяновской области в квартире бывшего сотрудника патрульно-постовой службы взорвалась граната. Как стало известно Лайфу, от полученных травм мужчина скончался на месте.
Фото © LIFE
По нашим данным, сегодня днём Николай А. вышел во двор с двумя боевыми гранатами. Опасные устройства он продемонстрировал соседям. После этого мужчина зашёл к себе в квартиру на первом этаже, где вскоре прогремел взрыв. Как сообщают местные СМИ, всю последнюю неделю Николай находился в беспробудном запое.
Последствия взрыва. Фото © VK / ДимТВ Димитровград
Отмечается, что взрывной волной выбило остекление одного оконного проёма. При этом несущие конструкции здания повреждены не были. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Супруги и сына погибшего в момент инцидента дома не было.
Ранее Лайф рассказывал, как москвичка сдала полицейским пьяного сожителя, пригрозившего взорвать квартиру. Мужчина признался, что уже около года самостоятельно изготавливает дома петарды на основе страйкбольных гранат. В отношении него возбудили уголовное дело.
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