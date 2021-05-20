"И я могу такое спеть": Критик Соседов оценил кавер Надежды Бабкиной на хит Славы Марлоу
Ранее артистка со своим ансамблем "Русская песня" прямо на борту самолёта перепела композицию молодого ютубера под аплодисменты других пассажиров.
Певица Надежда Бабкина. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Кавер Надежды Бабкиной на хит Славы Марлоу. Видео © Instagram / ngbabkina
71-летняя певица Надежда Бабкина удивила поклонников, исполнив хит популярного ютубера Славы Марлоу "Ты горишь, как огонь". Своим впечатлением от композиции в беседе с Лайфом поделился известный музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что профессиональному коллективу, такому как ансамбль "Русская песня", спеть подобное — раз плюнуть.
"У Бабкиной в коллективе много молодёжи. Она им говорит: "Пришлите что-нибудь, молодёжь, вы же сидите на блогах, порталах. Давайте что-нибудь сделаем для оживляжа". Может, они потом это подготовят для программы какой-нибудь, для капустника. Наверное, она таким образом с молодыми что-то и находит. Да и петь там нечего, и я могу такое спеть", — сказал Соседов Лайфу.
Сегодня Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видеоролик, как её артисты коротают время в дороге: музыканты исполнили песню Славы Марлоу. При этом Бабкина отметила, что молодой исполнитель очень талантлив.
Ранее Бабкина показала фото времён своей молодости, и фанаты даже не узнали, что это за человек. В подписи Надежда Георгиевна рассказала, что никогда не боялась экспериментировать со своей внешностью и не раз меняла имидж.
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