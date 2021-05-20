"И я могу такое спеть": Критик Соседов оценил кавер Надежды Бабкиной на хит Славы Марлоу

Кавер Надежды Бабкиной на хит Славы Марлоу. Видео © Instagram / ngbabkina

71-летняя певица Надежда Бабкина удивила поклонников, исполнив хит популярного ютубера Славы Марлоу "Ты горишь, как огонь". Своим впечатлением от композиции в беседе с Лайфом поделился известный музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что профессиональному коллективу, такому как ансамбль "Русская песня", спеть подобное — раз плюнуть.

"У Бабкиной в коллективе много молодёжи. Она им говорит: "Пришлите что-нибудь, молодёжь, вы же сидите на блогах, порталах. Давайте что-нибудь сделаем для оживляжа". Может, они потом это подготовят для программы какой-нибудь, для капустника. Наверное, она таким образом с молодыми что-то и находит. Да и петь там нечего, и я могу такое спеть", — сказал Соседов Лайфу.

Сегодня Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видеоролик, как её артисты коротают время в дороге: музыканты исполнили песню Славы Марлоу. При этом Бабкина отметила, что молодой исполнитель очень талантлив.