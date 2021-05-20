Бузова похвасталась накачанными ягодицами, но её быстро поставили на место, вспомнив правдивое фото
Фанаты тщательно изучили новый снимок и пришли к выводу, что на нём вовсе не Оля, как бы ей этого ни хотелось.
Известная 35-летняя инста-дива Ольга Бузова, видимо, никак не могла прийти в себя после неудачного фото, сделанного во время её поездки на Мальдивы. Тогда блогершу сняли сзади, запечатлев её худые и дряблые ягодицы. В соцсетях не один день шутили над ними, поражаясь их виду, и Ольга никак это не комментировала.
Однако спустя некоторое время телеведущая выложила снимок, на котором она стояла спиной к фотографу. Она демонстрировала округлые и накачанные ягодицы, которым можно было бы позавидовать. "Тренеру привет!" — подписала она фото. Однако поклонники быстро пришли к выводу, что перед ними вовсе не Ольга — бёдра были слишком широкими, и разница между ними и талией была разительной. А также на руках под боди явно проступали мышцы, которых точно не было у тощей Бузовой.
Конечно, это не она, у неё-то жопы нет...
Не она — слишком красивое тело😊 Оля худая очень...
Даже чужую [попу] в таком виде неприятно в своём инстаграме [выкладывать]
Наконец-то увидел, чем ты поёшь)
И такая осечка с фото — не единственная ошибка Бузовой за день. В сториз инста-дива решила поделиться с подписчиками мудростью и изрекла свой вариант известной фразы "Дают — бери, бьют — беги". Внимание многих привлекла ошибка с мягким и твёрдым знаками. Но больше всего вопросов вызвала переделанная часть "Даёшь — бери", которую не понял никто — вероятно, в силу необразованности.
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