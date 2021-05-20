Бузова похвасталась накачанными ягодицами, но её быстро поставили на место, вспомнив правдивое фото

Известная 35-летняя инста-дива Ольга Бузова, видимо, никак не могла прийти в себя после неудачного фото, сделанного во время её поездки на Мальдивы. Тогда блогершу сняли сзади, запечатлев её худые и дряблые ягодицы. В соцсетях не один день шутили над ними, поражаясь их виду, и Ольга никак это не комментировала.

Фото © Instagram / buzova86

Однако спустя некоторое время телеведущая выложила снимок, на котором она стояла спиной к фотографу. Она демонстрировала округлые и накачанные ягодицы, которым можно было бы позавидовать. "Тренеру привет!" — подписала она фото. Однако поклонники быстро пришли к выводу, что перед ними вовсе не Ольга — бёдра были слишком широкими, и разница между ними и талией была разительной. А также на руках под боди явно проступали мышцы, которых точно не было у тощей Бузовой.

Фото © Instagram / buzova86

Конечно, это не она, у неё-то жопы нет... vadim_sazonovv

Не она — слишком красивое тело😊 Оля худая очень... lllanu

Даже чужую [попу] в таком виде неприятно в своём инстаграме [выкладывать] baurovat

Наконец-то увидел, чем ты поёшь) pablonovosti

Фото © Instagram / buzova86