Яна Рудковская назвала своих фаворитов Евровидения, и Манижи в этом списке нет

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, чей подопечный Дима Билан выиграл Евровидение в 2008 году, рассказала, кто из участников конкурса на этот раз является её фаворитом. По словам Рудковской, на первом месте для неё француженка Барбара Прави, которую она назвала "искренней и очень чистой", а серебро, на её взгляд, должно достаться Мальте — за этой конкурсанткой продюсер следила ещё с Детского Евровидения, пишет RT.

Замыкает тройку победителей, по версии Рудковской... тоже не россиянка — Манижи не оказалось в списке её симпатий.

"У меня три фаворита. На первое место я всё-таки по-прежнему ставлю француженку, потому что считаю её такой новой Эдит Пиаф современности. На втором месте, пожалуй, мальтийка. Это мощь. Это против правил, это размер supersize. Это девушка с потрясающим стилем вокала, с бешеной энергетикой. И дальше, конечно же, итальянская рок-группа — модная, стильная", — перечислила продюсер и инста-дива.

Рудковская добавила, что к самой Маниже Сангин у неё нет никаких претензий, а вот трек Russian Woman оставляет желать лучшего.