Яна Рудковская назвала своих фаворитов Евровидения, и Манижи в этом списке нет
Симпатии российского продюсера разделились между забытой на конкурсе чистотой, мощью в размере supersize и рокерским драйвом.
Фото © Instagram.com / rudkovskayaofficial
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, чей подопечный Дима Билан выиграл Евровидение в 2008 году, рассказала, кто из участников конкурса на этот раз является её фаворитом. По словам Рудковской, на первом месте для неё француженка Барбара Прави, которую она назвала "искренней и очень чистой", а серебро, на её взгляд, должно достаться Мальте — за этой конкурсанткой продюсер следила ещё с Детского Евровидения, пишет RT.
Замыкает тройку победителей, по версии Рудковской... тоже не россиянка — Манижи не оказалось в списке её симпатий.
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"У меня три фаворита. На первое место я всё-таки по-прежнему ставлю француженку, потому что считаю её такой новой Эдит Пиаф современности. На втором месте, пожалуй, мальтийка. Это мощь. Это против правил, это размер supersize. Это девушка с потрясающим стилем вокала, с бешеной энергетикой. И дальше, конечно же, итальянская рок-группа — модная, стильная", — перечислила продюсер и инста-дива.
Рудковская добавила, что к самой Маниже Сангин у неё нет никаких претензий, а вот трек Russian Woman оставляет желать лучшего.
"Ошибка в песне. Потому что сама Манижа как представительница — просто шикарный выбор", — заключила она.
Напомним, что представляющая Россию на Евровидении в 2021 году певица Манижа уже прошла в финал конкурса. Поддержать её перед выступлением прилетел бойфренд, которого она долгое время скрывала. Им оказался 33-летний Ладо Кватания — режиссёр, отдающий предпочтение необычным идеям и хоррор-историям. Парень создавал клипы для Хаски, Оксимирона, Дельфина и группы "Ленинград". Также он снял клип на песню Манижи "Мама" и придумал идею выступления на Евровидении.
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