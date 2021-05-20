Эксперт рассказала о запахах, вызывающих агрессию у пчёл

Запах бананов и груш, а также некоторых видов цитрусовых может вызывать сильную агрессию у пчёл. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории генетики высшей нервной деятельности Института физиологии имени Павлова РАН Татьяна Зачепило.

Дело в том, что пчёлы общаются между собой с помощью феромонов. По словам специалиста, именно в вышеперечисленных фруктах содержатся вещества, являющиеся компонентами феромона тревоги насекомых.

"Есть такой феромон тревоги, он многокомпонентный. В нём есть вещества, очень сходные с теми, которые есть в бананах, грушах и некоторых видах цитрусовых", — отметила Зачепило в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".