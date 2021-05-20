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Эксперт рассказала о запахах, вызывающих агрессию у пчёл

Оказывается, злость этих насекомых могут спровоцировать самые обычные фрукты, которые есть на столе практически у каждого.

20 мая, 15:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Запах бананов и груш, а также некоторых видов цитрусовых может вызывать сильную агрессию у пчёл. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории генетики высшей нервной деятельности Института физиологии имени Павлова РАН Татьяна Зачепило.

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Дело в том, что пчёлы общаются между собой с помощью феромонов. По словам специалиста, именно в вышеперечисленных фруктах содержатся вещества, являющиеся компонентами феромона тревоги насекомых.

"Есть такой феромон тревоги, он многокомпонентный. В нём есть вещества, очень сходные с теми, которые есть в бананах, грушах и некоторых видах цитрусовых", — отметила Зачепило в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

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Ранее Лайф выяснял, какие запахи используют маркетологи для повышения продаж. Так, например, в продуктовых магазинах покупателей заставляет тратиться запах свежей выпечки. На акциях и распродажах магазины незаметно распространяют ароматы цитрусовых. Этот запах бодрит, улучшает настроение и подталкивает к "подвигам" на фронтах покупок.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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