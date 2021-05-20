В Москве накрыли банду телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров
Злоумышленники предлагали пожилым людям компенсации за купленные ранее лекарства, однако, чтобы получить средства, необходимо было оплатить "госпошлину".
Скриншот видео © YouTube / Group-IB
В Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Москве при активном содействии международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, нейтрализовали крупную банду телефонных мошенников. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба международной организации.
"Под видом представителей Банка России или Арбитражного суда преступники предлагали пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги, но вместо этого обманывали их и похищали деньги — от 50 000 рублей до одного миллиона рублей с жертвы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кол-центр злоумышленников располагался буквально в ста метрах от одного из зданий судов в Москве, офис работал под вывеской юридической фирмы. Чтобы войти в доверие, мошенники называли жертвам не только их имя и адрес, но и стоимость приобретённого ранее лекарства. Однако компенсацию можно было получить только после оплаты "госпошлины" в размере 15% от суммы возврата, "страхового взноса" или налога. Похищенные средства злоумышленники выводили через систему мгновенных денежных переводов.
Так, одна из пенсионерок отправила мошенникам из почтового отделения несколько экспресс-переводов на общую сумму в 280 000 рублей, но, естественно, никакой "компенсации" так и не получила.
Ранее Лайф рассказывал, что на подобную уловку мошенников попалась пятикратная чемпионка Европы по гребле. Спортсменка перевела злоумышленникам более миллиона рублей.
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