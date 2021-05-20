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Путин поддержал предложение "Единой России" о присвоении почётного звания 11 городам

В список вошли Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.

20 мая, 15:25
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России" о присвоении 11 городам звания "Город трудовой доблести". Об этом стало известно на заседании оргкомитета "Победа". В список вошли Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.

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"Все эти города достойны почётного звания, это подтверждает не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения РАН. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас вновь поддержать предложения о присвоении вышеперечисленным городам почётного звания по случаю 76-летия Великой Победы", — обратился к главе государства секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Путин ответил, что поддерживает это предложение.

В городах России дали салюты в честь присвоения им звания "Город трудовой доблести"

В городах России дали салюты в честь присвоения им звания "Город трудовой доблести"

"Город трудовой доблести" — почётное звание, присваиваемое городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,"обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". 2 июля 2020 года это звание было присвоено двадцати городам Российской Федерации — Боровичам, Екатеринбургу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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