Путин поддержал предложение "Единой России" о присвоении почётного звания 11 городам

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России" о присвоении 11 городам звания "Город трудовой доблести". Об этом стало известно на заседании оргкомитета "Победа". В список вошли Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.

"Все эти города достойны почётного звания, это подтверждает не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения РАН. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас вновь поддержать предложения о присвоении вышеперечисленным городам почётного звания по случаю 76-летия Великой Победы", — обратился к главе государства секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Путин ответил, что поддерживает это предложение.