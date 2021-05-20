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Юрист оценил введение автоматизированной оплаты штрафов за нарушение ПДД

В случае вступления в силу предложения с автовладельца спишут деньги, даже если за рулём был не он.

20 мая, 15:10

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Система автоматического списывания штрафов со счетов россиян уже давно функционирует. В отличие от предложенного проекта, текущая версия позволяет водителю доказать свою невиновность и ничего не платить. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал автоюрист Лев Воропаев.

"Фактически эта система уже действует. Когда передают это постановление о штрафе приставам, то они практически в автоматическом режиме списывают эту сумму штрафа с расчётного счёта собственника транспортного средства. Поэтому я не вижу принципиального изменения", — объяснил юрист.

В нынешней ситуации собственник машины, на чьё имя приходит штраф, может обжаловать пришедший документ. И в случае успеха он не будет платить.

Если же проект Минюста будет введён, то штраф начнёт автоматически выписываться и сразу же оплачиваться средствами с личного счёта владельца транспорта. После этого человеку придётся приложить усилия для возврата денег.

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Напомним, такое предложение озвучили в Минюсте России. Там отметили, что полностью автоматизировать систему смогут со временем — от фиксации штрафа до списания средств со счёта нарушителя.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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