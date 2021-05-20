Юрист оценил введение автоматизированной оплаты штрафов за нарушение ПДД

Система автоматического списывания штрафов со счетов россиян уже давно функционирует. В отличие от предложенного проекта, текущая версия позволяет водителю доказать свою невиновность и ничего не платить. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал автоюрист Лев Воропаев.

"Фактически эта система уже действует. Когда передают это постановление о штрафе приставам, то они практически в автоматическом режиме списывают эту сумму штрафа с расчётного счёта собственника транспортного средства. Поэтому я не вижу принципиального изменения", — объяснил юрист.

В нынешней ситуации собственник машины, на чьё имя приходит штраф, может обжаловать пришедший документ. И в случае успеха он не будет платить.

Если же проект Минюста будет введён, то штраф начнёт автоматически выписываться и сразу же оплачиваться средствами с личного счёта владельца транспорта. После этого человеку придётся приложить усилия для возврата денег.