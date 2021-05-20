Русские не попали в законопроект Зеленского о коренных народах Украины
Документ призван консолидировать нацию и активно развивать её.
Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO
Президент Украины Владимир Зеленский ранее внёс в парламент проект закона "О коренных народах Украины". Выяснилось, что в список не вошли русские. Информация опубликована на сайте Рады.
Отмечается, что документ призван консолидировать и развивать украинскую нацию, определив права коренных народов страны. Комитет ознакомится с законопроектом в ближайшее время.
Говоря о данном законопроекте, Зеленский ранее уточнял, что вопрос о коренных народах, и в частности о крымских татарах, откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты Незалежной.
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