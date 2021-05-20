Русские не попали в законопроект Зеленского о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внёс в парламент проект закона "О коренных народах Украины". Выяснилось, что в список не вошли русские. Информация опубликована на сайте Рады.

Отмечается, что документ призван консолидировать и развивать украинскую нацию, определив права коренных народов страны. Комитет ознакомится с законопроектом в ближайшее время.