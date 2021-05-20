Переработки, переезд и даже отказ от семьи: опрос показал, на что готовы россияне ради зарплаты в 250 тысяч рублей
По мнению профессора Сафонова, те, кто согласен пахать как вол, в конечном итоге выгорят в профессиональном плане.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
Более половины наших соотечественников (51%) ради зарплаты в 250 тысяч рублей готовы сменить профессию. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру".
Результаты исследования также показали, что 40% граждан ради зарплаты в четверть миллиона рублей согласны переехать в другой город или даже страну. При этом 36% респондентов заявили, что готовы поработать некоторое время без отпуска, почти столько же россиян (35%) ответили, что будут трудиться без выходных. Также около 10% опрошенных согласились ради высокой зарплаты отложить создание семьи.
На то, что всё больше людей готовы ради работы сменить постоянное место жительства, обратил внимание профессор Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов. По его словам, это говорит о том, что работы с такими привлекательными условиями становится в нашей стране всё меньше и меньше. Также специалист раскритиковал работу без выходных и отказ от отпуска.
"В конечном итоге человек через какое-то время профессионально выгорит и потеряет возможность вообще что-либо зарабатывать. Правильный подход — это повышение квалификации, смена работы или смена места жительства ради высокооплачиваемого места", — пояснил Сафонов сайту kp.ru.
Ранее стало известно, сколько россиян готовы привиться от ковида ради поездки за границу. При этом, согласно данным опроса, к вакцинации чаще склоняются мужчины, нежели женщины.
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