В России перехватили предназначенную для Евросоюза крупнейшую партию контрабандного героина

Российские силовики совместно с коллегами из Киргизии изъяли более чем 810 килограммов героина, который контрабандисты хотели доставить из стран "золотого полумесяца" в Евросоюз через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Как заявили в службе, это крупнейшая за последнее время партия героина, которая была изъята у одной преступной группы с участием российских силовиков. Согласно примерным подсчётам, такого количества наркотика могло бы хватить приблизительно на 11 миллионов условных разовых доз.

"Пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду героина партиями по 200 килограммов в Нидерланды. Однако вскрытие логистической схемы позволило не допустить уже первые четыре поставки. Из незаконного оборота изъято более 810 килограммов героина", — сказано в сообщении.

Вместе с тем в ФТС уточнили, что изъятый порошок везли из Афганистана, Ирана и Пакистана в Западную Европу. При этом среди заказчиков оказались граждане стран ЕС, которые сейчас как раз находятся в Европе. Чтобы привлечь их к уголовной ответственности, российские силовики предложили своим европейским коллегам идею проведения совместных операций, однако "принятие решения партнёрами было затянуто до состояния невозможности продолжения дальнейшей работы", отметили в Федеральной таможенной службе.

Также в ФТС добавили, что именно по вышеописанной причине угроза поставок героина в европейские страны в настоящий момент остаётся высокой.