Задержанные за "шуточное" обсуждение нападения на школу подростки заявили, что не планировали атаку

Учащиеся московского колледжа ЗКНО, которые были задержаны за "шуточное" обсуждение в автобусе плана нападения на одну из городских школ, на самом деле не планировали никого атаковать, а просто говорили о мерах безопасности при шутинге. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, в упомянутом колледже некоторое время назад была ситуация, когда кто-то из учащихся принёс туда некую странную вещь, в связи с чем один из преподавателей сказал что-то вроде: "Вы бы ещё пистолет принесли". В апреле этого года один из "автобусных шутников" приобрёл страйкбольный пистолет, в котором через неделю сломалась пружина на спусковом механизме. При этом мать подростка, как уточняется, была в курсе происходящего и 8 мая даже сделала заказ на такую пружину через онлайн-магазин.

Как уточнил наш источник, вчера молодые люди поехали в тот самый магазин, чтобы забрать заказанную деталь. Они сели в автобус и по пути начали активно обсуждать тему стрельбы в учебных заведениях, а также меры безопасности в подобных ситуациях. Так, один из них сказал, что пластиковая дверь, скорее всего, не выдержит, если он, к примеру, попытается пройти через неё с пистолетом, а его приятель — с ножом. Парень отметил, что в случае нападения такая дверь никого не защитит. На вопрос же правоохранителей, зачем было доставать пистолет, один из юношей ответил, что ему просто было неудобно носить его в кармане, а у друга с собой был рюкзак, в который парень и попросил положить пистолет.

Собеседник Лайфа также добавил, что страйкбольный пистолет нужен был молодому москвичу для стрельбы по банкам дома. Биту мальчик нашёл на даче в Тверской области, после чего они с отцом привели её в порядок. А бронежилет он использовал для подтягиваний на перекладине в качестве дополнительного веса.