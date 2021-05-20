Эксперт оценил темпы вакцинации россиян от ковида
При этом эпидемиолог Александр Горелов напомнил о разнообразии препаратов, которые доступны гражданам для прививки.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал недостаточными темпы вакцинации россиян от коронавируса. Эксперт связал такую ситуацию в том числе с антипрививочным движением.
"К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране", — цитирует Горелова "Интерфакс".
Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации. По мнению политика, иногда на это необходимо пойти в интересах страны, для защиты всего населения. Однако в Кремле заявили, что этот вопрос на повестке не стоит. Если говорить о темпах вакцинации, то, по данным премьер-министра Михаила Мишустина, на 12 мая в России разные этапы вакцинации от коронавируса прошло уже свыше 24 миллионов человек.
Комментариев: 0