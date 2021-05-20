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Эксперт оценил темпы вакцинации россиян от ковида

При этом эпидемиолог Александр Горелов напомнил о разнообразии препаратов, которые доступны гражданам для прививки.

20 мая, 15:40
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал недостаточными темпы вакцинации россиян от коронавируса. Эксперт связал такую ситуацию в том числе с антипрививочным движением.

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"К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране", цитирует Горелова "Интерфакс".

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Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации. По мнению политика, иногда на это необходимо пойти в интересах страны, для защиты всего населения. Однако в Кремле заявили, что этот вопрос на повестке не стоит. Если говорить о темпах вакцинации, то, по данным премьер-министра Михаила Мишустина, на 12 мая в России разные этапы вакцинации от коронавируса прошло уже свыше 24 миллионов человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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