Эксперт оценил темпы вакцинации россиян от ковида

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал недостаточными темпы вакцинации россиян от коронавируса. Эксперт связал такую ситуацию в том числе с антипрививочным движением.

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"К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране", — цитирует Горелова "Интерфакс".