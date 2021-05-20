Тигрица выбежала из клетки зоопарка и растерзала работника
К пострадавшему мужчине поспешили на помощь доктор и другие сотрудники, однако было уже поздно.
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В зоопарке в индийском городе Итанагар случилась трагедия: восьмилетняя бенгальская тигрица по кличке Чиппи выбежала из клетки и накинулась на работника зоосада. Об этом сообщает Outlook India.
Хищница набросилась на 35-летнего Пулаша Кармакара, когда он чистил пруд вблизи её вольера. Пострадавшему мужчине сразу поспешили на помощь смотритель зоопарка, доктор и другие сотрудники учреждения, однако когда они прибыли на место — Кармакар был уже мёртв.
По словам смотрителя, ворота, огораживающие клетку тигрицы от той зоны, где работал погибший, оставались открыты. Он отметил, что к гибели работника привела халатность других сотрудников, которые были ответственны за содержание хищницы. Тело Кармакара отправили на медицинскую экспертизу, полиция не считает его смерть подозрительной. Расследование продолжается.
Ранее Лайф рассказывал, что в Китае тигрица из Приморья повредила машину и сбила женщину с ног. Хищница на протяжении четырёх месяцев держала в страхе жителей нескольких деревень.
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