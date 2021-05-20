Тигрица выбежала из клетки зоопарка и растерзала работника

В зоопарке в индийском городе Итанагар случилась трагедия: восьмилетняя бенгальская тигрица по кличке Чиппи выбежала из клетки и накинулась на работника зоосада. Об этом сообщает Outlook India.

Хищница набросилась на 35-летнего Пулаша Кармакара, когда он чистил пруд вблизи её вольера. Пострадавшему мужчине сразу поспешили на помощь смотритель зоопарка, доктор и другие сотрудники учреждения, однако когда они прибыли на место — Кармакар был уже мёртв.

По словам смотрителя, ворота, огораживающие клетку тигрицы от той зоны, где работал погибший, оставались открыты. Он отметил, что к гибели работника привела халатность других сотрудников, которые были ответственны за содержание хищницы. Тело Кармакара отправили на медицинскую экспертизу, полиция не считает его смерть подозрительной. Расследование продолжается.