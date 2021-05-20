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Тигрица выбежала из клетки зоопарка и растерзала работника

К пострадавшему мужчине поспешили на помощь доктор и другие сотрудники, однако было уже поздно.

20 мая, 16:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В зоопарке в индийском городе Итанагар случилась трагедия: восьмилетняя бенгальская тигрица по кличке Чиппи выбежала из клетки и накинулась на работника зоосада. Об этом сообщает Outlook India.

Хищница набросилась на 35-летнего Пулаша Кармакара, когда он чистил пруд вблизи её вольера. Пострадавшему мужчине сразу поспешили на помощь смотритель зоопарка, доктор и другие сотрудники учреждения, однако когда они прибыли на место — Кармакар был уже мёртв.

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По словам смотрителя, ворота, огораживающие клетку тигрицы от той зоны, где работал погибший, оставались открыты. Он отметил, что к гибели работника привела халатность других сотрудников, которые были ответственны за содержание хищницы. Тело Кармакара отправили на медицинскую экспертизу, полиция не считает его смерть подозрительной. Расследование продолжается.

Ранее Лайф рассказывал, что в Китае тигрица из Приморья повредила машину и сбила женщину с ног. Хищница на протяжении четырёх месяцев держала в страхе жителей нескольких деревень.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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