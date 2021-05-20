В Минэнерго опровергли сбои в работе энергомоста в Крым
Глава ведомства подчеркнул, что энергосистема полуострова не просто обеспечена необходимой электроэнергией — она стала профицитной.
Фото © ТАСС / Павлишак Алексей
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов опроверг сообщения о сбое в работе энергомоста из Кубани в Крым. По его словам, поставки осуществляются бесперебойно, рисков нарушения энергоснабжения на полуострове нет. При этом он уточнил, что на одном из резервных кабелей действительно проводятся ремонтные работы, но они являются профилактическими и не влияют на ситуацию с поставками электроэнергии.
"Подводная часть каждой из четырёх линий энергомоста состоит из трёх кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии, и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет", — цитирует его пресс-служба ведомства.
Напомним, ранее министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников заявил, что одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение. По его словам, ремонтные бригады переключают повреждённую жилу на резервную.
Комментариев: 0