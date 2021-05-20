В Минэнерго опровергли сбои в работе энергомоста в Крым

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов опроверг сообщения о сбое в работе энергомоста из Кубани в Крым. По его словам, поставки осуществляются бесперебойно, рисков нарушения энергоснабжения на полуострове нет. При этом он уточнил, что на одном из резервных кабелей действительно проводятся ремонтные работы, но они являются профилактическими и не влияют на ситуацию с поставками электроэнергии.