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В Минэнерго опровергли сбои в работе энергомоста в Крым

Глава ведомства подчеркнул, что энергосистема полуострова не просто обеспечена необходимой электроэнергией — она стала профицитной.

20 мая, 16:03

Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов опроверг сообщения о сбое в работе энергомоста из Кубани в Крым. По его словам, поставки осуществляются бесперебойно, рисков нарушения энергоснабжения на полуострове нет. При этом он уточнил, что на одном из резервных кабелей действительно проводятся ремонтные работы, но они являются профилактическими и не влияют на ситуацию с поставками электроэнергии.

"Подводная часть каждой из четырёх линий энергомоста состоит из трёх кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии, и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет", цитирует его пресс-служба ведомства.

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Напомним, ранее министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников заявил, что одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение. По его словам, ремонтные бригады переключают повреждённую жилу на резервную.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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