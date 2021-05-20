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Арест выданного Австрией экс-чиновника Минкультуры Мазо продлили до середины августа

Злоумышленника экстрадировали в Москву из Вены в конце марта. Его обвиняют в мошенничестве.

20 мая, 15:55
<p>Борис Мазо. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Борис Мазо. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Басманный суд Москвы ещё на три месяца продлил арест экс-главе Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борису Мазо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд продлил в отношении Мазо меру пресечения на срок до 16 августа", — отметила собеседница агентства.

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Напомним, Мазо экстрадировали в Москву из Вены в конце марта текущего года. Басманный суд Москвы в июне 2018 года заочно арестовал экс-чиновника по делу о хищениях в Минкультуры. Тогда же он был объявлен в международный розыск. А в начале ноября 2019 года мужчина был арестован в Австрии. Весной 2020-го сообщалось, что ущерб по делу экс-замминистра культуры Григория Пирумова о хищении у Эрмитажа вырос вдвое — до 900 миллионов рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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