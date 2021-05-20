В России начался очный этап конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"

20 мая в России начался полуфинал конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций", который пройдёт в очном формате. Информация опубликована на сайте организации.

"В очном этапе принимает участие 376 конкурсантов, которые ранее успешно преодолели дистанционный этап отбора и контрольное тестирование. В течение 20 и 21 мая пройдёт полуфинал, по итогам которого будут определены финалисты. Они 23 и 24 мая поборются за победу, а вечером 24 мая пройдёт церемония награждения победителей и закрытие конкурса", — отмечается в пресс-релизе.

Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" проводят АНО "Диалог" и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО "Россия — страна возможностей".

По словам организаторов, конкурс привлёк внимание серьёзных работодателей и экспертного сообщества. Некоторые сами выразили желание присоединиться.

"Для нас конкурс — возможность начать разговор с экспертным сообществом, обсудить накопившиеся вопросы и выработать совместные решения", — заявил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

Конкурс был запущен 22 января этого года, на него поступило более 13,4 тысячи заявок со всей страны. Он направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений digital-сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства.