В России начался очный этап конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"
Будут найдены перспективные специалисты разных направлений digital-сферы, им помогут с дальнейшим развитием и трудоустройством.
20 мая в России начался полуфинал конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций", который пройдёт в очном формате. Информация опубликована на сайте организации.
"В очном этапе принимает участие 376 конкурсантов, которые ранее успешно преодолели дистанционный этап отбора и контрольное тестирование. В течение 20 и 21 мая пройдёт полуфинал, по итогам которого будут определены финалисты. Они 23 и 24 мая поборются за победу, а вечером 24 мая пройдёт церемония награждения победителей и закрытие конкурса", — отмечается в пресс-релизе.
Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" проводят АНО "Диалог" и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО "Россия — страна возможностей".
По словам организаторов, конкурс привлёк внимание серьёзных работодателей и экспертного сообщества. Некоторые сами выразили желание присоединиться.
"Для нас конкурс — возможность начать разговор с экспертным сообществом, обсудить накопившиеся вопросы и выработать совместные решения", — заявил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.
Конкурс был запущен 22 января этого года, на него поступило более 13,4 тысячи заявок со всей страны. Он направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений digital-сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства.
Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в АНО "Диалог", ЦУР и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.
Лайф писал, что граждане из 80 стран подали заявки на участие в треке "Международный" конкурса "Лидеры России".
Комментариев: 0