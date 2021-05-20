Присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства рязанского предпринимателя
Бизнесмена устранили из-за денег, которые были одолжены незадолго до трагедии. Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.
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В Рязани присяжные оправдали мужчину, которого обвиняли в организации убийства предпринимателя. Об этом сообщил Рязанский областной суд.
Несмотря на разделение голосов поровну, обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда.
"По вопросам доказанности совершения инкриминируемых деяний и его виновности голоса коллегии присяжных разделились поровну, в связи с чем был вынесен оправдательный вердикт. После обсуждения участниками уголовного процесса вердикта присяжных заседателей профессиональным судьёй будет вынесен оправдательный приговор", — отметили в пресс-службе суда.
Как сообщает РИА "Новости", речь идёт об убийстве рязанского предпринимателя Александра Заварзина, которое произошло в феврале 2018 года. Двое мужчин задолжали убитому крупную сумму денег и наняли киллера — двоюродного брата одного из них. Вместо оплаты наличными ему пообещали трудоустройство на высокооплачиваемую работу в столице.
Ранее Лайф рассказывал, как присяжные оправдали жителя Кубани, сознавшегося в убийстве ребёнка. Останки девочки были найдены лишь спустя 3,5 года после исчезновения благодаря "подсказкам" на зданиях.
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