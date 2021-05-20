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Регион
Опубликовано 20 мая 2021, 19:09

В Госдуме заявили, что закон о регулировании работы иностранных IT-компаний не повлечёт их оттока

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ранее в Думе сообщили, что сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян могут обязать открывать филиалы в РФ.

Принятие закона, обязывающего крупные зарубежные IT-компании открывать представительства в РФ, в дальнейшем не приведёт к оттоку таких компаний с российского рынка. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн в кулуарах Российского интернет-форума (РИФ).

"Нет, не повлечёт, потому что те меры, которые мы прописываем, на наш взгляд, очень лояльны и направлены не на то, чтобы ограничить работу иностранных компаний на нашем рынке, а чтобы их дополнительно простимулировать", — заявил Хинштейн, отметив, что данный законопроект также направлен на создание равных условий для отечественных и иностранных технологических компаний.

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Ранее парламентарий сообщал, что законопроект планируется принять в течение ближайшего месяца, то есть до конца весенней сессии Госдумы. По его словам, под действие документа подпадут владельцы иностранных информресурсов с ежедневной аудиторией свыше полумиллиона россиян.

Вместе с тем Хинштейн отметил, что нарушение требования об открытии филиалов может повлечь за собой запрет на распространение любого рекламного контента как об интернет-ресурсе, так и непосредственно на нём самом, а также запрет на осуществление платежей в адрес этого ресурса и на сбор персональных данных с целью трансграничной передачи. Кроме прочего, планируется информировать пользователей Сети о прямых нарушениях российского законодательства.

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Как уже ранее писал Лайф, сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян могут обязать открывать филиалы в РФ. В случае отказа крупным компаниям могут грозить запреты на размещение рекламы и получение денежных переводов от российских пользователей.

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Евгения Измайлова
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