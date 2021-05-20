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Житель Урала умер в отделе полиции после ножевого ранения в грудь, а виновата во всём жена

Лайф выяснил, что супруги поссорились ещё накануне, женщина в отчаянии взялась за нож. Раненый мужчина сутки не обращался за помощью, а когда отправился в ОВД по делам, живым оттуда больше не вышел.

20 мая, 16:19
<p>Евгений и его супруга. Фото © Соцсети</p>

Евгений и его супруга. Фото © Соцсети

18 мая в отделе полиции по Катав-Ивановскому району Челябинской области скончался 42-летний Евгений Д. Причиной смерти стало ранение в грудь, которое было ему нанесено за сутки до смерти. Всё это время мужчина не обращался за медицинской помощью.

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Как выяснил Лайф, в тот день Евгений пришёл забирать в полицию акт обвинения — мужчина проходил по делу о грабеже и находился под подпиской о невыезде. Живым оттуда он так и не вышел. Врачи скорой помощи сперва сочли, что сердце жителя Урала остановилось из-за длительного употребления алкоголя, но судмедэксперты эту версию сразу отвергли, убедившись, что мужчину ударили ножом в грудь.

Жена Евгения уже задержана и дала признательные показания. По словам женщины, за день до визита в полицию супруги сильно поссорились: вернувшись с работы, Ольга застала своего непутёвого мужа в очередной раз пьяным. Он начал клянчить у женщины деньги — чтобы "догнаться", а она в порыве чувств взялась за нож. Решается вопрос о возбуждении дела и аресте подозреваемой.

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Ранее в Петербурге отец нашёл мёртвым пятимесячного сына и обвинил в его смерти жену. Женщину увезли в полицию, однако сразу её допросить не получилось, поскольку она была пьяна.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров

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