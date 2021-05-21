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В Хакасии из-за паводков объявлен режим ЧС

В ряде районов работают специалисты МЧС и тяжёлая техника. Подтоплено свыше 550 дачных и приусадебных участков, 108 домов.

21 мая, 08:33

Фото © ЧП Хакасия l Абакан

В Хакасии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Видео © VK / ЧП Хакасия l Абакан, © Instagram / khakasmarakas

Власти Республики Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

"Всего в Хакасии подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах в пойме реки. Зарегистрировано четыре перелива автодорог (3 — Таштпыский район, 1 — Аскизский район), повреждён бревенчатый мост", — отметили в кабмине региона.

В ряде районов — Абазе, Аскизском, Бейском, Таштыпском — принимаются оперативные меры. В МЧС заявили о продолжении формирования паводка на реке Абакан и её притоках.

Жители республики, чьё имущество оказалось повреждено паводком, направлены в специальные пункты размещения. Как заявил начальник МЧС по региону Александр Мулл, на территории города Абаза работают специалисты и тяжёлая техника. Проходит процедура откачки воды, а подтопленные участки патрулируются силами ведомства.

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Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил о том, что жертвами паводков в этом году могут стать до пяти тысяч населённых пунктов. По его словам, особенно стоит обратить внимание на Дальний Восток.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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