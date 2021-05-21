В Хакасии из-за паводков объявлен режим ЧС

В Хакасии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Видео © VK / ЧП Хакасия l Абакан, © Instagram / khakasmarakas

Власти Республики Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

"Всего в Хакасии подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах в пойме реки. Зарегистрировано четыре перелива автодорог (3 — Таштпыский район, 1 — Аскизский район), повреждён бревенчатый мост", — отметили в кабмине региона.

В ряде районов — Абазе, Аскизском, Бейском, Таштыпском — принимаются оперативные меры. В МЧС заявили о продолжении формирования паводка на реке Абакан и её притоках.

Жители республики, чьё имущество оказалось повреждено паводком, направлены в специальные пункты размещения. Как заявил начальник МЧС по региону Александр Мулл, на территории города Абаза работают специалисты и тяжёлая техника. Проходит процедура откачки воды, а подтопленные участки патрулируются силами ведомства.